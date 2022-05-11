Швейцарский журналист Хосп: Россия выиграет от нефтяного эмбарго Евросоюза

Москва должна выиграть в случае введения запрета ЕС на поставки российской нефти. Об этом заявил экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.

По его словам, потеря российских объёмов нефти на этом рынке приведёт к подорожанию энергоносителя.

"Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем до введения эмбарго", — считает Хосп.

Он добавил, что высокая цена при таком сценарии компенсирует снижение объёмов нефти. Постепенный запрет на российские энергоресурсы выгоден Москве, уверен журналист. Автор материала подчеркнул: цены на рынке вырастут сразу после утверждения эмбарго, однако нефть из РФ временно продолжит поступать в ЕС по новой стоимости.

Как отметил Хосп, Китай и Индия тоже выиграют от нефтяного эмбарго Евросоюза, так как они смогут покупать нефть у РФ по привлекательным ценам.