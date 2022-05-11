National Interest: Турция не откажется от России ради линии НАТО по Украине

От сотрудничества с Россией Турция не станет отказываться, так как между странами налажены тесные торговые отношения, а также из-за поставок газа и строительства АЭС "Аккую". Такое мнение высказал обозреватель Роберт Эллис. Его статью публикует National Interest.

Анакара не станет приносить в жертву свои близкие отношения с Москвой ради того, чтобы следовать линии НАТО и осуждать спецоперацию России на Украине, считает публицист.

Он обратил внимание на то, что Турция зависит от России в торговле, газе, а также при строительстве атомной электростанции.

Обозреватель добавил, что в Турции рассчитывают на рекордный приток туристов из России, а авиакомпания Turkish Airlines уже выделила для россиян полтора миллиона мест.

"Так что маловероятно, что Турция будет раскачивать эту лодку", — заключил Эллис.