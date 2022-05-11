МИД Украины: страны Запада слишком долго колебались с поставками оружия Киеву

Украинские военные потеряли много времени из-за того, что Европа и США тянули с поставками современной техники. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил в интервью Politico, что Киев долго объяснял партнёрам в Европе и США, почему ВСУ необходимы конкретные виды вооружений.

"Наши партнёры колебались. Именно на этом все мы потеряли время", — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что раньше Запад делал ставку на поиск для ВСУ советских образцов техники вместо поставок современного оборудования. Западные страны, пояснил Кулеба, заявляли о неспособности украинской армии быстро научиться обращению с неизвестным оружием. По его словам, переломный момент наступил, когда советские запасы стали истощаться, поэтому логистику пришлось изменить.

Как подчеркнул Кулеба, США смогли убедить ЕС в необходимости перехода от советских вооружений к оружию НАТО на Украине.