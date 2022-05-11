Novinky: из-за кризиса британцы выбирают — есть самим или кормить детей

На фоне антироссийских санкций из-за резкого скачка цен не только на энергоносители, но и на продовольствие, всё больше граждан Британии жалуются на голод. По данным опроса Food Foundation, более двух миллионов человек не могут покупать продукты ежедневно.

Согласно информации, за три месяца в Великобритании число людей, которые оказались на пороге финансового кризиса "перевалило" за отметку в 57%. Каждый седьмой респондент пожаловался, что семье приходится выбирать: поесть самому или накормить детей.

"Последние несколько месяцев были действительно сложными", — цитирует выдержки ответов британцев из опроса портал Novinky. — Были дни, когда ела только моя дочь, а я либо ел для неё остатки, либо ничего не ел".

Кроме того, по мнению исследователей, нехватка финансов грозит не только масштабным голодом, но и проблемами со здоровьем. Большая часть опрошенных рассказали, что "перехватывают" на ходу дешёвую, но калорийную еду.

"Ситуация очень быстро меняется от экономического кризиса к кризису в области здравоохранения. Продовольственные банки этого не решат", — резюмировали авторы исследования.