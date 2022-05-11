Посол Мирошник: Украина обрывает все возможности для заключения мира с Россией

Власти Украины открыто заявляют, что не заинтересованы в дальнейших переговорах. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Он отметил в интервью РИА Новости, что Киев обрывает все возможности для заключения мира с РФ, сохранения человеческих жизней и прекращения кровопролития.

"Украина даже Российской Федерации заявляет о том, что не заинтересована в ведении переговоров об установлении мира и прекращении военных действий", — указал Мирошник.

По его словам, аналогичная позиция в скрытой форме была у Киева на минских переговорах. Посол добавил, что Украина отказывается от мирной коммуникации с РФ, ДНР и ЛНР.

Ранее Мирошник призвал наказать иностранных наёмников, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины. Он убеждён: военные из западных государств приехали "убивать и зарабатывать деньги".