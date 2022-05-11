Посетивший Донбасс американский политик обвинил США в развязывании конфликта

Кандидат в сенаторы США Джон Паркер посетил Донбасс, чтобы самостоятельно разобраться в ситуации, сложившейся вокруг Украины.

Он побывал в освобожденных городах и сёлах. Его поразили брошенные позиции Вооруженных сил Украины в тубдиспансере рядом с селом Крымское. В оружейном складе он заметил изображение свастики, пишут "Известия".

Также политик посетил село Сокольники, которое покинули все жители и заявил, что понимает, что происходит в Донбассе.

"После возвращения надо будет донести правду до сограждан. В США, к сожалению, работает империалистическая пропаганда", — рассказал кандидат в сенаторы.

По его словам, пропаганда в США "замалчивает преступления украинской стороны и ничего не говорит о поддержке фашистов".

Паркер обвинил американских промышленников, зарабатывающих большие деньги на поставках оружия.

Американские власти проигнорировали опасения Москвы из-за расширения Североатлантического альянса на восток, что привело к эскалации конфликта на Украине.