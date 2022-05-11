В Германии заявили о вреде запрета на поставки нефти из России

Запрет на поставки нефти из России сильно вредит Германии, сообщил премьер Саксонии Михаэль Кречмер ТАСС.

"Я также считаю, что сейчас самое время внимательно посмотреть: кому это действительно вредит? Существует глобальный спрос на каменный уголь, нефть и газ", — сообщил политик.

Он отметил, готовящийся шестой пакет ограничительных мер Евросоюза против Москвы может нанести объединению серьёзный ущерб, так как страны ЕС будут покупать энергоносители не в России, что приведет к дефициту, который придется восполнять с помощью источников из РФ.

Премьер Саксонии считает, что цены на нефть и газ в мире уже достигли "токсичного уровня".

Ограничительные меры против России, вводимые странами Евросоюза, ударят по самой европейской экономике. Дело в том, что от поставок топлива из России более зависима сама Европа, так как для Москвы остается открытым рынок Азии.