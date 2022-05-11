Запрет на поставки нефти из России сильно вредит Германии, сообщил премьер Саксонии Михаэль Кречмер ТАСС.
"Я также считаю, что сейчас самое время внимательно посмотреть: кому это действительно вредит? Существует глобальный спрос на каменный уголь, нефть и газ", — сообщил политик.
Он отметил, готовящийся шестой пакет ограничительных мер Евросоюза против Москвы может нанести объединению серьёзный ущерб, так как страны ЕС будут покупать энергоносители не в России, что приведет к дефициту, который придется восполнять с помощью источников из РФ.
Премьер Саксонии считает, что цены на нефть и газ в мире уже достигли "токсичного уровня".
Ограничительные меры против России, вводимые странами Евросоюза, ударят по самой европейской экономике. Дело в том, что от поставок топлива из России более зависима сама Европа, так как для Москвы остается открытым рынок Азии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".