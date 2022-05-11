RAY: РФ не боится поставок американских "Патриотов" в Швецию — вопрос в военных

Поставки американских зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 в Швецию не пугают российскую сторону, однако Москва выступает против размещения военного контингента США на территории страны, заявил обозреватель Ихаб Мокбель.

По мнению обозревателя, ключевой вопрос, который "волнует Москву", это то, что вместе с "Патриотами", вероятнее всего, в Швецию приедут и американские военные, чтобы "обучать" шведом пользоваться оружием.

"Россия не боится шведских зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 и уж точно не боится ВМС Швеции", — написал Мокбель в колонке для арабской газеты Rai Al Youm.

По мнению автора, именно жёсткая позиция Москвы по вооружению Швеции и Финляндии стала триггером для переброски контингента. Обозреватель напомнил, что поставка передовых ПЗР стране начались ещё в ноябре прошлого года, тогда Швеция получила от США оружие на сумму более трёх миллиардов долларов.