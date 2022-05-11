EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Лидеры Италии и США обменялись любезностями обсудив Путина: "Сплотил ЕС"

Мир

Премьер-министр Италии Марио Драги на встрече с лидером США Джо Байденом заявил, что цель президента России Владимира Путина была в "расколе Европы" и ухудшении отношений стран ЕС с Западом. По мнению политика, случилось наоборот и страны мира "сплотились" на фоне украинского конфликта.

Лидеры Италии и США обменялись любезностями обсудив Путина: "Сплотил ЕС"

Встреча лидеров стран состоялась в Белом доме, где Байден поблагодарил Драги за "жёсткую позицию" в отношении действий России на Украине и главы страны в частности. Итальянский политик, в свою очередь, заверил, что отношения между европейскими странами и США только укрепляются.

"Если Путин когда-либо думал, что сможет разделить нас, он потерпел неудачу", — цитирует обращение Драги к Байдену CNN. — Мы всегда были близки, теперь мы будем намного ближе. Я знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку как на истинного друга Европы и Италии".

Байден, в свою очередь, пообещал, что США будут поддерживать Украину "до последнего" и развивать отношения со странами, которые выступают против действий России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия марио драги
Sberbank
Новости
Лидеры Италии и США обменялись любезностями обсудив Путина: "Сплотил ЕС"
МИД Литвы: "российский режим" нужно свергнуть, а Путина отстранить
Билл Гейтс заболел коронавирусом
Экс-помощник генсека ООН: западные санкции против России провалились
Ленд-лиз Украине больше чем на год подкосит военную мощь США
Süddeutsche Zeitung: в Германии "заморозили" яхту Luna Ахмедова
NYT: Участница Pussy Riot Мария Алёхина бежала из России в форме доставщика еды
Умерла вдова легендарного вратаря Льва Яшина
Helsingin Sanomat: в Финляндии арестовано имущество главреда МК Павла Гусева
Псаки заявила, что в США ожидают дипломатического решения конфликта на Украине
Популярное
Силовые структуры
Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ

Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".

Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ
Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении
Силовые структуры
Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине
Любовь Степушова Одесса и остров Змеиный - сегодня главные цели СВО РФ Любовь Степушова Игорь Буккер Карин Жан-Пьер: новый голос Белого дома Игорь Буккер Усам Оздемиров Шестой пакет санкций может погубить Европу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Шеф военной разведки США назвал "патовой" ситуацию в зоне боёв на Украине
Силовые структуры
Бойцов ВСУ заподозрили в передаче данных ВС РФ после провала около Северодонецка
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Силовые структуры
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Последние материалы
МИД Литвы: "российский режим" нужно свергнуть, а Путина отстранить
Билл Гейтс заболел коронавирусом
Экс-помощник генсека ООН: западные санкции против России провалились
Ленд-лиз Украине больше чем на год подкосит военную мощь США
Süddeutsche Zeitung: в Германии "заморозили" яхту Luna Ахмедова
NYT: Участница Pussy Riot Мария Алёхина бежала из России в форме доставщика еды
Умерла вдова легендарного вратаря Льва Яшина
Helsingin Sanomat: в Финляндии арестовано имущество главреда МК Павла Гусева
Псаки заявила, что в США ожидают дипломатического решения конфликта на Украине
Зеленский заявил, что ВСУ "постепенно оттесняют оккупантов от Харькова"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников