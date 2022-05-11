Лидеры Италии и США обменялись любезностями обсудив Путина: "Сплотил ЕС"

Премьер-министр Италии Марио Драги на встрече с лидером США Джо Байденом заявил, что цель президента России Владимира Путина была в "расколе Европы" и ухудшении отношений стран ЕС с Западом. По мнению политика, случилось наоборот и страны мира "сплотились" на фоне украинского конфликта.

Встреча лидеров стран состоялась в Белом доме, где Байден поблагодарил Драги за "жёсткую позицию" в отношении действий России на Украине и главы страны в частности. Итальянский политик, в свою очередь, заверил, что отношения между европейскими странами и США только укрепляются.

"Если Путин когда-либо думал, что сможет разделить нас, он потерпел неудачу", — цитирует обращение Драги к Байдену CNN. — Мы всегда были близки, теперь мы будем намного ближе. Я знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку как на истинного друга Европы и Италии".

Байден, в свою очередь, пообещал, что США будут поддерживать Украину "до последнего" и развивать отношения со странами, которые выступают против действий России.