МИД Литвы: "российский режим" нужно свергнуть, а Путина отстранить

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что на фоне украинского конфликта, чтобы "прекратить агрессию" со стороны России, Владимир Путин должен покинуть пост президента страны, а "его режим свергнут".

Как подчеркнул политик, по его мнению, должны уйти и все "помощники и приближённые" к российскому президенту. Как подчеркнул министр, в "цивилизованном мире" России больше не место.

"Воинственное государство России закончится, когда в России закончится режим. Только так мы это видим", — заявил Ландсбергис в интервью CNN. — Россия может снова начать войну, не исключая и страны НАТО".

Кроме того, по мнению министра необходимо, чтобы президент России покинул свой пост. Правда, какие шаги намерены предпринять для этого в Европе и намерены ли вообще, политик не уточнил.

"Это может занять некоторое время, чтобы это изменилось, потому что у нас нет никаких активных средств, чтобы изменить это. Поэтому это нужно изменить изнутри", — пояснил министр.

Что именно имел в виду глава МИД под выражением "изнутри", он не пояснил.