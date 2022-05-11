EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

МИД Литвы: "российский режим" нужно свергнуть, а Путина отстранить

Мир

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что на фоне украинского конфликта, чтобы "прекратить агрессию" со стороны России, Владимир Путин должен покинуть пост президента страны, а "его режим свергнут".

МИД Литвы: "российский режим" нужно свергнуть, а Путина отстранить

Как подчеркнул политик, по его мнению, должны уйти и все "помощники и приближённые" к российскому президенту. Как подчеркнул министр, в "цивилизованном мире" России больше не место.

"Воинственное государство России закончится, когда в России закончится режим. Только так мы это видим", — заявил Ландсбергис в интервью CNN. — Россия может снова начать войну, не исключая и страны НАТО".

Кроме того, по мнению министра необходимо, чтобы президент России покинул свой пост. Правда, какие шаги намерены предпринять для этого в Европе и намерены ли вообще, политик не уточнил.

"Это может занять некоторое время, чтобы это изменилось, потому что у нас нет никаких активных средств, чтобы изменить это. Поэтому это нужно изменить изнутри", — пояснил министр.

Что именно имел в виду глава МИД под выражением "изнутри", он не пояснил.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы литва россия владимир путин
Sberbank
Новости
Лидеры Италии и США обменялись любезностями обсудив Путина: "Сплотил ЕС"
МИД Литвы: "российский режим" нужно свергнуть, а Путина отстранить
Билл Гейтс заболел коронавирусом
Экс-помощник генсека ООН: западные санкции против России провалились
Ленд-лиз Украине больше чем на год подкосит военную мощь США
Süddeutsche Zeitung: в Германии "заморозили" яхту Luna Ахмедова
NYT: Участница Pussy Riot Мария Алёхина бежала из России в форме доставщика еды
Умерла вдова легендарного вратаря Льва Яшина
Helsingin Sanomat: в Финляндии арестовано имущество главреда МК Павла Гусева
Псаки заявила, что в США ожидают дипломатического решения конфликта на Украине
Популярное
Силовые структуры
Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ

Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".

Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ
Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении
Силовые структуры
Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине
Любовь Степушова Одесса и остров Змеиный - сегодня главные цели СВО РФ Любовь Степушова Игорь Буккер Карин Жан-Пьер: новый голос Белого дома Игорь Буккер Усам Оздемиров Шестой пакет санкций может погубить Европу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Шеф военной разведки США назвал "патовой" ситуацию в зоне боёв на Украине
Силовые структуры
Бойцов ВСУ заподозрили в передаче данных ВС РФ после провала около Северодонецка
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Силовые структуры
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Последние материалы
МИД Литвы: "российский режим" нужно свергнуть, а Путина отстранить
Билл Гейтс заболел коронавирусом
Экс-помощник генсека ООН: западные санкции против России провалились
Ленд-лиз Украине больше чем на год подкосит военную мощь США
Süddeutsche Zeitung: в Германии "заморозили" яхту Luna Ахмедова
NYT: Участница Pussy Riot Мария Алёхина бежала из России в форме доставщика еды
Умерла вдова легендарного вратаря Льва Яшина
Helsingin Sanomat: в Финляндии арестовано имущество главреда МК Павла Гусева
Псаки заявила, что в США ожидают дипломатического решения конфликта на Украине
Зеленский заявил, что ВСУ "постепенно оттесняют оккупантов от Харькова"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников