Экс-помощник генсека ООН: западные санкции против России провалились

Странам Запада не удалось склонить большинство стран мира к введению ограничительных мер против России из-за военной операции на Украине, сообщают "Известия" со ссылкой на экс-помощника Генерального секретаря ООН Ганса-Кристофа фон Шпонека.

По словам дипломата, Бразилия, КНР, Индия, Иран, Пакистан, страны Южной Африки и Ближнего Востока отказались поддерживать требования США, Канады и Евросоюза о рестрикциях в отношении Москвы.

"Попытки найти глобальное большинство, поддерживающее санкции против России, полностью провалились", — считает Шпонек.

Он отметил, что в прошлом ограничения не приводили к разрешению конфликта, и их жертвами становились не те люди, против которых они вводились.

Власти США вводят новые экспортные санкции в отношении России, касающиеся поставок промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров. Речь идёт об ограничениях, "которые напрямую наносят ущерб военным усилиям России".