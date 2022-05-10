Süddeutsche Zeitung: в Германии "заморозили" яхту Luna Ахмедова

Власти Германии "заморозили" фешенебельную яхту Luna. Судно, находящееся в порту Гамбурга, якобы принадлежит попавшему под ограничительные меры Евросоюза российскому олигарху Фархаду Ахмедову, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Следственная группа федерального уголовного ведомства установила "имущественные отношения" касательно яхты Luna. Её стоимость оценивается почти в 400 миллионов евро. Судно остается в порту Гамбурга.

Ранее в Нидерландах таможенники задержали два десятка принадлежащих россиянам яхт