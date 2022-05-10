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Автор Валентина Севрюгина

NYT: Участница Pussy Riot Мария Алёхина бежала из России в форме доставщика еды

Мир

Участница Pussy Riot Мария Алёхина рассказала о своём побеге из России. Подробностями она поделилась с The New York Times.

Уточняется, что решение покинуть Россию было принято после того, как Алёхину объявили в розыск по уголовной статье.

Девушка поделилась с изданием, что жильё ей пришлось покидать в форме доставщика еды, так как московская полиции ведёт наблюдение за её квартирой. После этого ей удалось пересечь границу Белоруссии, а далее она смогла отправиться в Литву.

Кроме того, известно, что другая участница Pussy Riot Люся Штейн также находится в в Вильнюсе. 

Ранее участницу Pussy Riot Марию Алёхину обвили в пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики и символики. 

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
россия мария алёхина
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