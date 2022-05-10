Зеленский заявил, что ВСУ "постепенно оттесняют оккупантов от Харькова"

В своём вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский поделился "хорошими новостями".

Лидер Украины сказал спасибо руководству Словакии и Мальты за мощную оборонную и санкционную поддержку.

Зеленский рассказал, что обсудил с властями Германии и Нидердандов вопросы послевоенного восстановления Украины.

Он также похвалился успехами ВСУ на харьковском направлении.

"Вооруженные силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области. Они постепенно оттесняют оккупантов от Харькова", — заявил Зеленский.

Ранее советник Владимира Зеленского Алексей Арестович сказал, что новый транш помощи от США очень долго проходит согласования. Как подчеркнул политик, на все процедуры могут потребоваться месяцы.