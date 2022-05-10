Американцы не верят Байдену, обвинившего Путина в росте цен

Пользователи социальной сети Twitter в США отказались верить в озвученные главой государства Джо Байденом причины рекордного роста цен в стране. Президент США в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в стране, назвал эпидемию коронавируса и "действия Путина" на Украине ключевыми виновниками ситуации в экономике.

Американцы попросили своего лидера не перекладывать ответственность на чужие плечи.

"Это дезинформация. Цены начали расти уже в мае 2021 года. Пора посмотреть в зеркало, господин президент", — написал один из пользователей интернета. "Инфляция пугала и до ситуации на Украине", — написал другой пользователь Twitter. "Президентство Байдена и есть главная причина", — пошутил гражданин США.

Президент США Джо Байден врёт американцам, перекладывая на Россию вину за тяжёлую экономическую ситуацию в стране, сообщает аналитик китайской газеты Global Times Вэнь Шен.