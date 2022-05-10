Министерство обороны РФ ежедневно озвучивает данные, которые говорят о том, что ход спецоперации на Украине будет изменён. Политолог Евгений Михайлов прокомментировал ситуацию.

"Каждый день — сотни убитых украинских националистов. Люди не идут на сдачу в плен, только когда их загоняют конкретно в определённые условия, они сдаются. Сражаются до упора, стоит признать это. Но с каждым днём сильнее ощущение того, что действительно вот-вот наступит перелом. Он уже наступает в боевых действиях. Я не знаю, сколько ещё продлится активная фаза, но в любом случае это будет относительно недолго. Всё идёт по плану", — передаёт слова Михайлова телеканал "360".