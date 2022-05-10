Командующий ВМС НАТО Кит Блаунт заявил, что Североатлантический альянс не собирается надолго оставлять Чёрное море без своего флота.
Во вторник, 10 мая состоялась встреча между Блаунтом и командующим ВМС Болгарии Кирилом Михайловым. Последний отметил, что болгарские, румынские и турецкие корабли занимаются поиском мин в Чёрном море.
"НАТО не намерена надолго оставаться вне Чёрного моря", — подчеркнул Блаунт.
Напомним, что после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, Турция закрыла доступ в Чёрное море для военных кораблей на основании конвенции Монтрё.
Ранее шеф военной разведки США Скотт Беррье назвал ситуацию на Украине "патовой" — ни армия России, ни украинские Вооружённые силы не могут одержать верх.
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