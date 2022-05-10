Глава ВМС НАТО: альянс не оставит надолго Чёрное море без своего флота

Командующий ВМС НАТО Кит Блаунт заявил, что Североатлантический альянс не собирается надолго оставлять Чёрное море без своего флота.

Во вторник, 10 мая состоялась встреча между Блаунтом и командующим ВМС Болгарии Кирилом Михайловым. Последний отметил, что болгарские, румынские и турецкие корабли занимаются поиском мин в Чёрном море.

"НАТО не намерена надолго оставаться вне Чёрного моря", — подчеркнул Блаунт.

Напомним, что после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, Турция закрыла доступ в Чёрное море для военных кораблей на основании конвенции Монтрё.

Ранее шеф военной разведки США Скотт Беррье назвал ситуацию на Украине "патовой" — ни армия России, ни украинские Вооружённые силы не могут одержать верх.