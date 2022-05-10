Бальбек: ФРГ может отказаться от газа из РФ, если согласится на удорожание всего

Политолог Руслан Бальбек оценил смелое заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, которая поведала о планах своей страны сократить энергозависимость от российских энергоресурсов "до нуля и навсегда".

По словам Бальбека, полностью отказаться от российских нефти и газа Германия, конечно, может, но при конкретных условиях.

"При условии, что их правительство закроет глаза на удорожание производства, инфляцию и недовольство населения высокими ценами на коммунальные услуги. Хотя это основные факторы, на которых держится экономика главного локомотива Европы", — сказал Бальбек в беседе с RT.

Политолог подчеркнул, что в других странах Европы всё обстоит так же, как и в ФРГ.

Однако Бальбек призвал Европу не забывать, что Россия обладает ресурсами, которые позволят ей в случае необходимости "выдержать длительную осаду", в то время как в основе европейского благополучия — как раз российские энергоносители.

Ранее Бербок пообещала, что Германия полностью и навсегда откажется от нефти и газа из РФ.