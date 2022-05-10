Политолог Руслан Бальбек оценил смелое заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, которая поведала о планах своей страны сократить энергозависимость от российских энергоресурсов "до нуля и навсегда".
По словам Бальбека, полностью отказаться от российских нефти и газа Германия, конечно, может, но при конкретных условиях.
"При условии, что их правительство закроет глаза на удорожание производства, инфляцию и недовольство населения высокими ценами на коммунальные услуги. Хотя это основные факторы, на которых держится экономика главного локомотива Европы", — сказал Бальбек в беседе с RT.
Политолог подчеркнул, что в других странах Европы всё обстоит так же, как и в ФРГ.
Однако Бальбек призвал Европу не забывать, что Россия обладает ресурсами, которые позволят ей в случае необходимости "выдержать длительную осаду", в то время как в основе европейского благополучия — как раз российские энергоносители.
Ранее Бербок пообещала, что Германия полностью и навсегда откажется от нефти и газа из РФ.
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