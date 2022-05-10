Бутина: в Литве скоро объявят террористами всех этнических русских

По мнению депутата Марии Бутиной, то, что Литва объявила Россию государством, "поддерживающим терроризм", является первым шагом к внесению поправок в существующие законы страны, которые дадут возможность считать "террористами" этнических русских, преследуя их по закону.

Бутина считает, что литовский сейм может проявить недюжинную фантазию, культивируя терроризм в своей собственной стране.

"Полагаю, что у этого решения долго идущие планы. Они собираются построить свое законодательство таким образом, чтобы найти в нем еще больше лазеек для преследования наших соотечественников, русских этнически как уже террористов. Повышая ставки и придумывая все новые меры развития нацизма в собственной стране", — сказала Бутина в беседе с РИА Новости.

Депутат отметила, что западные страны в данном случае внимательно смотрят только на одну Россию, охотно вводя против неё всё новые и новые санкции, при этом совершенно не замечая процветания нацизма в чистом виде прямо среди них самих.

Ранее литовским сеймом была одобрена резолюция, согласно которой Россию отныне нужно считать государством, "поддерживающим терроризм".