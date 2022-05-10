Вслед за Украиной Грузия отдала вторую часть опросника для вступления в ЕС

В скором времени в Брюсселе рассмотрят вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом рассказали в пресс-службе грузинского главы правительства.

Уточняется, что премьер Грузии Ираклий Гарибашвили уже передал вторую часть заполненного опросника ЕС. Также известно, что Гарибашвили отметил, что этот выбор — решение не только правительства страны, а всего грузинского народа.

В понедельник, 9 мая, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что страна передала Евросоюзу вторую часть опросника для вступления в ЕС.