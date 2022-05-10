Бальбек: надо как следует ответить Литве за признание РФ "террористом"

Крымского политика Руслана Бальбека до глубины души возмутило заявление Литвы о том, что России нужно признать государством, "поддерживающим терроризм".

Эксперт убеждён, что такие "мерзкие" заявления в адрес России не должны оставаться безнаказанными, и за них обязательно нужно призывать к ответу.

"Я считаю, что нельзя оставить такую выходку без ответа. Подобные мерзости всегда появляются от безнаказанности, поэтому ответить следует так, чтобы у этого сейма волосы дыбом встали", — заявил Бальбек в разговоре с РИА Новости.

Политик напомнил, что Литве нужно прежде всего посмотреть на себя. Именно в этой стране, сказал он, в большом почёте убийцы мирных людей, именами которых называют улицы, и которых гордо называют "борцами за свободу".

Эксперт уверен, что подобное заявление литовского сейма — это прямое оскорбление россиян и российского руководства.

Ранее в литовском сейме постановили считать Россию государством-"террористом", большинством голосов приняв соответствующую резолюцию.