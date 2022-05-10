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Автор Светлана Нерадовская

Джабаров: у Литвы "поехала крыша", если она считает Россию "страной-террористом"

Мир

Сенатор Владимир Джабаров не смог сдержать эмоций, говоря о решении Литвы признать Россию страной, которая "поддерживает терроризм". Политик назвал это высшей степенью русофобской истерии, добавив, что у литовских властей совсем "крыша поехала".

Джабаров: у Литвы "поехала крыша", если она считает Россию "страной-террористом"

"Какие там меры вводить, если у них там крыша поехала, извините за грубое непарламентское выражение, иначе назвать не могу. Своей русофобской истерией они перешли все границы", — отметил Джабаров в беседе с NEWS. ru.

Сенатор напомнил руководству Литвы, что именно Россия уничтожала международных террористов в Сирии, на Северном Кавказе и в Ираке, которой теперь по странному стечению обстоятельств присвоили титул "террористического государства".

Джабаров посоветовал Литве прекратить с РФ всякие торговые отношения, если она относится к Москве подобным образом, и в первую очередь от российского газа.

"Ну если вы такие умные и вы считаете, что ваш великий сосед — это террористическое государство, зачем вы берёте его газ, отапливая свои дома? Зачем вы берёте другие товары? Откажитесь от газа государства террористического, топите дровами, в Литве много лесов", — сказал Джабаров.

Член Совфеда выразил надежду, что рано или поздно литовские власти поймут, что вели себя, "мягко говоря, недостойно".

Ранее литовский сейм подавляющим большинством голосов предложил считать Россию страной, "поддерживающей терроризм".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы литва россия терроризм владимир джабаров
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