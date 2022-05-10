Зеленский призвал Словакию к поставкам оружия Украине и антироссийским санкциям

Киеву необходимы поставки оружия и ужесточение антироссийских санкций против России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телемоста перед депутатами Нацсовета Словакии.

"Первое, что нам необходимо — это оружие", — подчеркнул украинский лидер. Он отметил, что Словакия уже оказывала военную помощь Украине, и заявил, что теперь Киеву требуются самолёты и вертолёты.

Ещё одним инструментом противодействия РФ Зеленский назвал санкции, подчеркнув, что Украина нуждается в их ужесточении, в том числе в энергетической сфере. Украинский президент заявил, что понимает сложность отказа от российских нефти и газа для Словакии. Вместе с тем, по мнению Зеленского, сделать это необходимо, чтобы не зависеть от РФ.

В ходе выступления президент Украины призвал Словакию поддержать усилия его страны по вступлению в Евросоюз. При этом Зеленский заявил, что принятие Украины в ЕС будет способствовать усилению его обороноспособности.