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Автор Светлана Нерадовская

Киссинджер: угроза применения ядерного оружия - повод для вмешательства США

Мир

Бывший госсекретарь и помощник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер рассказал, что причиной вмешательства Вашингтона в дела других стран является угроза использования ядерного оружия.

Киссинджер: угроза применения ядерного оружия - повод для вмешательства США

Киссинджер отметил, что в этом случае США предпринимают шаги, направленные на смену режима в авторитарных государствах.

Экс-госсекретарь США заявил об опасности, которую несут с собой современные мощные виды вооружений, которые появляются как в авторитарных, так и в демократических странах. Киссинджер признался в беседе с Financial Times, что обеспокоен этим вопросом.

Бывший госсекретарь США уверен, что США и другие страны Запада поступают правильно. Он напомнил, что никто на Западе не вмешается, если угроза применения мощного оружия может возникнуть в будущем, однако по его мнению, западным странам следует проявлять большую активность и решительность в этом вопросе.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша ядерное оружие
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