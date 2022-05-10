Бывший госсекретарь и помощник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер рассказал, что причиной вмешательства Вашингтона в дела других стран является угроза использования ядерного оружия.
Киссинджер отметил, что в этом случае США предпринимают шаги, направленные на смену режима в авторитарных государствах.
Экс-госсекретарь США заявил об опасности, которую несут с собой современные мощные виды вооружений, которые появляются как в авторитарных, так и в демократических странах. Киссинджер признался в беседе с Financial Times, что обеспокоен этим вопросом.
Бывший госсекретарь США уверен, что США и другие страны Запада поступают правильно. Он напомнил, что никто на Западе не вмешается, если угроза применения мощного оружия может возникнуть в будущем, однако по его мнению, западным странам следует проявлять большую активность и решительность в этом вопросе.
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