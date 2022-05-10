Шеремет: Байден сильно заблуждается насчёт действий России на Украине

Лидер США Джо Байден в корне неверно оценивает ход российской спецоперации на Украине, считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его мнению, главе США лучше было бы побеспокоиться о своём будущем и будущем своей страны.

Байден ранее говорил о том, что Россия не сможет найти выхода из украинского кризиса, потому что его просто нет. Лидер США признался, что вопрос, "что с этим делать", вызывает у него большую озабоченность.

"Байден сильно заблуждается и ошибается, оценивая подобным образом действия России на Украине. Наша страна выйдет в очередной раз победителем над нацизмом", — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что РФ намерена довести до конца освобождение Украины.

Шеремет посоветовал Байдену вместо беспокойства о судьбе России побеспокоиться о себе и своей дальнейшей политической карьере, напомнив американскому лидеру о том, что его действия вызывают всё больше и больше недовольства у простых граждан США.