МИД: РФ не будет участвовать в предстоящей спецсессии СПЧ ООН по Украине

Российская делегация не примет участия в специальной сессии Совета ООН по правам человека по ситуации на Украине, запланированной в Женеве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала предстоящую сессию СПЧ ООН "антироссийским заходом "коллективного Запада"", отметив, что для обоснования необходимости её проведения используются фейки по событиям в Буче и Мариуполе.

"Одновременно со спецсессией в Женеве "совершенно случайно" будут находиться эксперты учреждённой решением СПЧ т. н. международной комиссии по расследованию на Украине, мандат которой имеет сугубо антироссийскую направленность", — цитирует Захарову сайт МИД.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразила уверенность, что российские разъяснения по спецоперации на Украине будут проигнорированы на предстоящей сессии.

"Поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии", — заявила Захарова.

Ранее пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщила, что спецсессия СПЧ по ситуации на Украине состоится 12 мая. В ходе неё планируется обсудить "ухудшение положения с правами человека на Украине" в связи со спецоперацией РФ.