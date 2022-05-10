EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

МИД: РФ не будет участвовать в предстоящей спецсессии СПЧ ООН по Украине

Мир

Российская делегация не примет участия в специальной сессии Совета ООН по правам человека по ситуации на Украине, запланированной в Женеве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД: РФ не будет участвовать в предстоящей спецсессии СПЧ ООН по Украине

Она назвала предстоящую сессию СПЧ ООН "антироссийским заходом "коллективного Запада"", отметив, что для обоснования необходимости её проведения используются фейки по событиям в Буче и Мариуполе.

"Одновременно со спецсессией в Женеве "совершенно случайно" будут находиться эксперты учреждённой решением СПЧ т. н. международной комиссии по расследованию на Украине, мандат которой имеет сугубо антироссийскую направленность", — цитирует Захарову сайт МИД.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразила уверенность, что российские разъяснения по спецоперации на Украине будут проигнорированы на предстоящей сессии.

"Поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии", — заявила Захарова.

Ранее пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщила, что спецсессия СПЧ по ситуации на Украине состоится 12 мая. В ходе неё планируется обсудить "ухудшение положения с правами человека на Украине" в связи со спецоперацией РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы мария захарова
Sberbank
Новости
Путин: нельзя допустить повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами
AFP: глава МИД Германии посетила Бучу и пообщалась с её жителями
Сивков о разнице в потерях ВС РФ и ВСУ: мы мало ведём наземные действия
МИД: РФ не будет участвовать в предстоящей спецсессии СПЧ ООН по Украине
Сивков: уничтожение ВСУ в Донбассе идёт медленно из-за созданных укрепрайонов
Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении
Delfi: Литва признала Россию террористическим государством
Как "Азовсталь" меняет людей: фотографии заблокированных боевиков до и после
Жители ФРГ обвинили министра в отстаивании интересов Штатов, а не Германии
Украинские беженцы: в соцквартирах, которые нам предлагают в ФРГ, нельзя жить
Популярное
Силовые структуры
Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком

Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.

Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Силовые структуры
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Силовые структуры
Минобороны РФ сообщило о трёхдневной попытке Украины захватить остров Змеиный
Силовые структуры
Военкор Пегов показал кадры реального боя "Сомали" и ВСУ под Авдеевкой
Любовь Степушова Посол и консул в Польше подверглись нападению. Каким будет ответ РФ? Любовь Степушова Олег Подгорецкий Сила и правда России: "Мы разучились говорить правду…" Олег Подгорецкий Ирина Шлионская Несколько примеров массовой истерии: лечить можно, но только насилием Ирина Шлионская
Силовые структуры
Леонков: ВС России до сих пор не уничтожили укрепрайоны ВСУ из-за фортификации
Силовые структуры
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Один из лучших лётчиков Украины погиб при высадке десанта на Змеиный
Мир. Новости мира
Один из лучших лётчиков Украины погиб при высадке десанта на Змеиный
Последние материалы
МИД: РФ не будет участвовать в предстоящей спецсессии СПЧ ООН по Украине
Сивков: уничтожение ВСУ в Донбассе идёт медленно из-за созданных укрепрайонов
Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении
Delfi: Литва признала Россию террористическим государством
Как "Азовсталь" меняет людей: фотографии заблокированных боевиков до и после
Жители ФРГ обвинили министра в отстаивании интересов Штатов, а не Германии
Вашингтон Тайваню: вы будете воевать с Китаем по-украински
Украинские беженцы: в соцквартирах, которые нам предлагают в ФРГ, нельзя жить
Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине
Полуторагодовалая девочка отравилась "Ибупрофеном" в Орске
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников