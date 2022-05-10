Украинские беженцы: в соцквартирах, которые нам предлагают в ФРГ, нельзя жить

Беженцев с Украины в Германии шокировало состояние "социальных" квартир, которые им предлагается арендовать за выделяемую немецким правительством сумму в 600 евро в месяц.

Одна из украинских беженок показала на видео условия, в которых ей и её семье предлагается жить в Германии. Её поразил "невыносимый запах" из подъезда, который они сразу почувствовали, когда приехали на осмотр очередного жилья.

"Мы приехали на очередной осмотр квартиры. Запах какой-то идет из подъезда невыносимый. Я боюсь представить, что там внутри с запахом. Я в шоке. Вот такие квартиры для семей из четырех человек есть возможность снять на такую сумму. У нас сумма до 600 евро выделяется на семью. Вот это социальная квартира. То есть до 600 евро вот в таком состоянии мы смотрим квартиру", — рассказала беженка, производя съёмку комнат и кухни социальной квартиры.

Можно заметить, что в квартире отсутствует какая бы то ни было мебель, в жилье очень давно не делался ремонт, всё выглядит ободранным и обшарпанным.

Ранее от беженцев из Украины уже поступали жалобы на то, что перечисляемые им в Германии пособия очень малы, и за них невозможно даже купить продукты, потому что в магазинах всё очень дорого.