Оппоненты украинского президента Владимира Зеленского предпримут попытку смены власти в стране. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
По его словам, соперники действующего главы государства могут обвинить его в поражении на территории Мариуполя.
"После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения, фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти", — считает Кива.
Он подчеркнул: политические противники президента Украины переложат на него ответственность за гибель украинских солдат в Мариуполе, которых "кинули умирать" или "попросту списали".
Экс-депутат Верховной рады добавил, что в офисе Зеленского осознают опасность военного переворота на Украине. Как пояснил Кива, там уже готовят репрессии по отношению к тем людям, которые "угрожают" руководителю страны.
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