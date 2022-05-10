Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине

Оппоненты украинского президента Владимира Зеленского предпримут попытку смены власти в стране. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

По его словам, соперники действующего главы государства могут обвинить его в поражении на территории Мариуполя.

"После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения, фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти", — считает Кива.

Он подчеркнул: политические противники президента Украины переложат на него ответственность за гибель украинских солдат в Мариуполе, которых "кинули умирать" или "попросту списали".

Экс-депутат Верховной рады добавил, что в офисе Зеленского осознают опасность военного переворота на Украине. Как пояснил Кива, там уже готовят репрессии по отношению к тем людям, которые "угрожают" руководителю страны.