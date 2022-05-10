МО РФ: войска ЛНР вышли на административную границу Республики

Вооруженные силы ЛНР при содействии российских военных после зачистки города Попасная вышли на административную границу Республики.

"Народная милиция ЛНР при поддержке ВС РФ, завершив зачистку Попасной, вышли на административную границу ЛНР", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе наступления в районе Попасной ликвидированы 120 украинских военных, 13 единиц бронированной техники и 12 автомобилей.

Ранее сообщалось, что бойцы "Союза добровольцев Донбасса", которые вместе с подразделениями Вооружённых Сил России принимают участие в спецоперации на территории Украины, продвигаются на Изюмском направлении.