Царёв: "Жванию убила СБУ и вывезла в серую зону"

Экс-депутата украинской Рады Давида Жванию обнаружили мёртвым около посёлка Новопокровка в Запорожье.

Это сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он отметил, что бывший нардеп погиб якобы при обстреле "серой зоны".

"Погиб от артогня у блокпоста оккупантов в районе села Новопокровка. Также известно, что Жвания имел гражданство РФ и был неофициальным представителем "Росатома"…, — сообщает Геращенко.

Бывший депутат Рады Олег Царёв опроверг версию, что Жвания был связан со структурами РФ.

"Давид разоблачал Майдан. Долгая… Попал в списки нелояльных и был приговорён СБУ на устранение в случае войны с Россией. Давида убили и труп вывезли в серую зону, чтобы легализовать смерть. Якобы не в СБУ его убили, а на фронте случайно погиб... Один из тех, кого я предупреждал, и кто меня не услышал", — говорит Царёв.

Напомним, в последние два года Жвания записывал видео, где заявлял, что Майдан был государственным переворотом под контролем спецслужб Запада. Обвиняет в организации майдана Петра Порошенко.

Осенью 2020 г. сказал, что вернулся на Украину и готов дать показания. Но о каких-то следственных действиях с ним не было известно.

Концы в воду...