EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Царёв: "Жванию убила СБУ и вывезла в серую зону"

Мир

Экс-депутата украинской Рады Давида Жванию обнаружили мёртвым около посёлка Новопокровка в Запорожье.

Царёв: "Жванию убила СБУ и вывезла в серую зону"

Это сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он отметил, что бывший нардеп погиб якобы при обстреле "серой зоны".

"Погиб от артогня у блокпоста оккупантов в районе села Новопокровка. Также известно, что Жвания имел гражданство РФ и был неофициальным представителем "Росатома"…, — сообщает Геращенко.

Бывший депутат Рады Олег Царёв опроверг версию, что Жвания был связан со структурами РФ.

"Давид разоблачал Майдан. Долгая… Попал в списки нелояльных и был приговорён СБУ на устранение в случае войны с Россией. Давида убили и труп вывезли в серую зону, чтобы легализовать смерть. Якобы не в СБУ его убили, а на фронте случайно погиб... Один из тех, кого я предупреждал, и кто меня не услышал", — говорит Царёв.

Напомним, в последние два года Жвания записывал видео, где заявлял, что Майдан был государственным переворотом под контролем спецслужб Запада. Обвиняет в организации майдана Петра Порошенко.

Осенью 2020 г. сказал, что вернулся на Украину и готов дать показания. Но о каких-то следственных действиях с ним не было известно.

Концы в воду...

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
Темы сбу убийство виктор геращенко
Sberbank
Новости
ФРС США: события на Украине угрожают мировой финансовой системе
МО РФ: войска ЛНР вышли на административную границу Республики
Экс-посол Франции Аро: расширение НАТО – откровенный антироссийский шаг
Царёв: "Жванию убила СБУ и вывезла в серую зону"
TAC: участие в конфликте на Украине не поможет США вернуть мировое лидерство
Минобороны Швеции: членство в НАТО укрепит обороноспособность северных стран
ГД не примет закон, запрещающий упоминание в СМИ имен уехавших артистов
В Латвии бульдозер 10 мая сгреб принесенные к памятнику Освободителям Риги цветы
Макрон поговорит с Орбаном о запрете на поставки российской нефти
Первый канал о фото Бонни и Клайда на 9 мая: "Не имел отношения к постановке"
Популярное
Силовые структуры
Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком

Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.

Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Силовые структуры
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Силовые структуры
Минобороны РФ сообщило о трёхдневной попытке Украины захватить остров Змеиный
Силовые структуры
Военкор Пегов показал кадры реального боя "Сомали" и ВСУ под Авдеевкой
Любовь Степушова Посол и консул в Польше подверглись нападению. Каким будет ответ РФ? Любовь Степушова Олег Подгорецкий Сила и правда России: "Мы разучились говорить правду…" Олег Подгорецкий Ирина Шлионская Несколько примеров массовой истерии: лечить можно, но только насилием Ирина Шлионская
Силовые структуры
Леонков: ВС России до сих пор не уничтожили укрепрайоны ВСУ из-за фортификации
Силовые структуры
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Один из лучших лётчиков Украины погиб при высадке десанта на Змеиный
Мир. Новости мира
Один из лучших лётчиков Украины погиб при высадке десанта на Змеиный
Последние материалы
Сервис RuTube второй день не может восстановить работу после кибератаки
Суздальцев: Китай будет с РФ лишь в случае успешного окончания спецоперации
Сенатор Цеков предложил запретить упоминать имена уехавших из России артистов
Экс-комбат "Азова"*: Киев готовит деблокаду Мариуполя
Историки о ценности острова Змеиный: там спрятан щит Ахиллеса
Опрос Daily Express: 43% американцев не возражают, чтобы Украина проиграла
На российско-финляндскую границу стянута военная техника США и НАТО
Sohu: Россия уничтожит НАТО и "похоронит" гегемонию США
WarGonzo: под Авдеевкой уничтожено два взвода бойцов ВСУ
Журналистам Украины присудили приз Пулитцеровской премии за освещение конфликта
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников