Суздальцев: Китай будет с РФ лишь в случае успешного окончания спецоперации

Китай помогает России очень сдержанно. Об этом заявил политолог Андрей Суздальцев, оценивая в интервью Pravda.Ru действия Пекина во время российской спецоперации по демилитаризации Украины.

Политолог: На самом деле Китай не помогает России

По его словам, сейчас диалог с РФ выгоден Китаю. Как отметил эксперт, Россия стремится к многополярному миру, однако не знает, будет ли она одним из полюсов. В Пекине, пояснил политолог, уверены, что Китай точно будет полюсом.

"Если мы выйдем на победу, Китай будет с нами. Если мы проиграем и проиграем страшно, считайте, что Китай тоже примет участие в нашем разграблении", — сказал Суздальцев.

Он также сообщил, что Китай не сможет начать операцию против Тайваня. Политолог подчеркнул: китайская армия не готова к боевым действиям, поэтому Пекин "не спускает взгляда" с российской спецоперации на Украине, внимательно изучая действия ВС РФ.

Кроме того, эксперт убеждён: американо-китайская экономика почти едина, а её стрежнем является доллар. Он добавил, что Вашингтон продолжает давить на Пекин. При этом Китай, указал Суздальцев, зачастую "прогибается".