Госсекретарь при МИД Франции: эмбарго на нефть из РФ — вопрос нескольких дней

Государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон назвал введение Евросоюзом эмбарго на нефть из РФ вопросом нескольких дней.

Он отметил в эфире телеканала LCI, что Европейскому союзу нужно быстро решать проблемы, связанные с поставками российских энергоресурсов.

"Это вопрос нескольких дней", — сказал Бон, отвечая на вопрос о том, смогут ли лидеры ЕС утвердить запрет на нефть в ближайшее время.

При этом госсекретарь уточнил, что некоторые государства ещё сильно зависят от российской нефти. По его словам, введение эмбарго — это "чувствительная" тема для Венгрии, Словакии и Болгарии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложение Евросоюза об утверждении запрета на поставки энергоресурсов из России для Будапешта равносильно атомной бомбе. Он подчеркнул: Еврокомиссия вносит инициативу, игнорирующую индивидуальные параметры государств.