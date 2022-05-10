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Автор Дмитрий Плотников

Журналистам Украины присудили приз Пулитцеровской премии за освещение "войны"

Мир

Журналистам из Украины присудили приз Пулитцеровской премии. Специальная награда вручена им за освещение "войны".

Журналистам Украины присудили приз Пулитцеровской премии за освещение "войны"

Об этом сообщает политический активист, поэтесса и журналистка Юлия Витязева.

Конкретных имён организаторы не называли, отметив, что премию украинцы получили за правдивое освещение событий и мужество.

"Несмотря на обстрелы, похищения, оккупацию и даже гибель людей в своих рядах, они упорно продолжали пытаться отражать точную картину ужасной реальности", — сказано на портале оргкомитета.

Это мир наизнанку или невыносимая лживость бытия, удивляется Витязева. Она отмечает, что всё, что умеют делать журналисты из Украины — это только лгать.

"Круглосуточно. Без обеда и выходных. И делают они это, не покидая уютных студий и бложиков. Более того, единственные украинские "стримеры" — это Калына с Волыной на "Азовстали", — подчёркивает Юлия.

Она убеждена, что в украинских СМИ нет ни единого репортажа с передовой. Однако полно Арестовича. И запрещённых в России соцсетей. Где пишущие исключительно на английском языке американские шавки-содержанки "постоянно брешут".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
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