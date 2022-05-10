Журналистам Украины присудили приз Пулитцеровской премии за освещение "войны"

Журналистам из Украины присудили приз Пулитцеровской премии. Специальная награда вручена им за освещение "войны".

Об этом сообщает политический активист, поэтесса и журналистка Юлия Витязева.

Конкретных имён организаторы не называли, отметив, что премию украинцы получили за правдивое освещение событий и мужество.

"Несмотря на обстрелы, похищения, оккупацию и даже гибель людей в своих рядах, они упорно продолжали пытаться отражать точную картину ужасной реальности", — сказано на портале оргкомитета.

Это мир наизнанку или невыносимая лживость бытия, удивляется Витязева. Она отмечает, что всё, что умеют делать журналисты из Украины — это только лгать.

"Круглосуточно. Без обеда и выходных. И делают они это, не покидая уютных студий и бложиков. Более того, единственные украинские "стримеры" — это Калына с Волыной на "Азовстали", — подчёркивает Юлия.

Она убеждена, что в украинских СМИ нет ни единого репортажа с передовой. Однако полно Арестовича. И запрещённых в России соцсетей. Где пишущие исключительно на английском языке американские шавки-содержанки "постоянно брешут".