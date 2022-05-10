WarGonzo: бойцы СДД продвинулись на Изюмском направлении

Бойцы "Союза добровольцев Донбасса", которые вместе с подразделениями Вооружённых Сил России принимают участие в спецоперации на территории Украины, продвигаются на Изюмском направлении. Об этом написал в своём tg-канале военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов.

По его информации, батальон "Орёл" занял несколько населённых пунктов, а отряды "Север" и "Вереск" ведут позиционные бои.

Военкор также напомнил, что глава СДД, депутат Государственной Думы Александр Бородай провёл неделю вместе с бойцами на передовой.

Ранее Пегов показал реальные кадры боя легендарного донбасского батальона "Сомали" с ВСУ под Авдеевкой.