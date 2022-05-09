Мэр Тарту (Эстония) Урмас Клаас и председатель городского собрания Тынис Лукас приняли решение обратиться в министерство обороны и министерство культуры страны. Они хотят добиться переноса советского военного мемориала из парка Раади.
Они также просят перезахоронить останки из парковой зоны. По их мнению, эту несправедливость способны решить именно в этих двух ведомствах.
Ранее в Эстонии предложили восстанавливать Украину за счёт доходов России за поставки нефти и газа. Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что РФ должна "заплатить за то, что было сделано на Украине".
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.