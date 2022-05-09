Мэр эстонского города Тарту заявил о желании перенести военный мемориал

Мэр Тарту (Эстония) Урмас Клаас и председатель городского собрания Тынис Лукас приняли решение обратиться в министерство обороны и министерство культуры страны. Они хотят добиться переноса советского военного мемориала из парка Раади.

Они также просят перезахоронить останки из парковой зоны. По их мнению, эту несправедливость способны решить именно в этих двух ведомствах.

Ранее в Эстонии предложили восстанавливать Украину за счёт доходов России за поставки нефти и газа. Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что РФ должна "заплатить за то, что было сделано на Украине".