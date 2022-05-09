Украина передала вторую часть опросника для вступления в ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что страна передала Евросоюзу вторую часть опросника для вступления в ЕС.

В пресс-службе вице-премьера также отметили, что опросник представляет собой около 4 тысяч страниц. Ответы на вопросы должны показать, насколько законодательство Украины соответствует выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин освободила Украина. Он сказал об этом во время возложения венков к памятнику советским воинам.