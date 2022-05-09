Посол Митрофанова поблагодарила болгар: "Спасибо за цветы, а не краску"

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова поблагодарила местных жителей за то, что они пришли почтить память погибших в годы Второй мировой войны солдат с цветами, а не с краской, как это сделали в Польше. Об этом сообщает портал Marica.

"Она поблагодарила людей за то, что они пришли к памятнику Алёше с цветами, а не с красками, за уважение к воинским мемориалам и могилам, за то, что болгары разделяют взгляды о недопустимости изменения истории", — пишет болгарское издание.

Церемония празднования Дня Победы состоялась в болгарском Пловдиве перед памятником советскому солдату-освободителю "Алёша". В ходе торжеств Митрофанова возложила цветы к памятнику.

В понедельник в Польше было совершено нападение на посла России в Варшаве Сергея Андреева. На мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры, куда дипломат приехал для возложения венка, его облили красной субстанцией. Сначала сообщалось о краске, однако позднее посол уточнил, что это был сладкий сироп.