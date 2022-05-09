Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли выступление украинского президента Владимира Зеленского, в котором он пообещал, что скоро Украина будет отмечать "два Дня Победы".
Пользователь Mark назвал Зеленского "позером", который зачистил все неугодные СМИ, уничтожил оппозицию, подавил инакомыслие и отправляет тысячи военных на восток страны, тогда как сам находится в безопасности.
Юзер Zuck отметил, что Зеленский даёт украинцам "фантазии", однако вскоре его страна опустеет, и никто не увидит "победу Украины".
Phillyhere назвал украинского лидера трусом и клоуном-попрошайкой, которому интересны не люди, а деньги.
DebbieA11752465 призвал Зеленского вернуться за стол переговоров вместо того, чтобы записывать пропагандистские обращения.
Читатель Daily Mail с ником david beaufort напомнил, что войска Украины загнаны на сталелитейный завод, и слова о победе звучат неуместно.
Strayp назвал Зеленского "Че Геварой из цирка".
В понедельник, 9 мая украинский лидер записал видеообращение к нации, в котором заявил:
"В Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного".
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.