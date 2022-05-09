В Британии Зеленского высмеяли за слова о "двух днях победы"

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли выступление украинского президента Владимира Зеленского, в котором он пообещал, что скоро Украина будет отмечать "два Дня Победы".

Пользователь Mark назвал Зеленского "позером", который зачистил все неугодные СМИ, уничтожил оппозицию, подавил инакомыслие и отправляет тысячи военных на восток страны, тогда как сам находится в безопасности.

Юзер Zuck отметил, что Зеленский даёт украинцам "фантазии", однако вскоре его страна опустеет, и никто не увидит "победу Украины".

Phillyhere назвал украинского лидера трусом и клоуном-попрошайкой, которому интересны не люди, а деньги.

DebbieA11752465 призвал Зеленского вернуться за стол переговоров вместо того, чтобы записывать пропагандистские обращения.

Читатель Daily Mail с ником david beaufort напомнил, что войска Украины загнаны на сталелитейный завод, и слова о победе звучат неуместно.

Strayp назвал Зеленского "Че Геварой из цирка".

В понедельник, 9 мая украинский лидер записал видеообращение к нации, в котором заявил:

"В Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного".