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Автор Владимир Васютченко

Лукашенко заявил, что на Западе уже поделили Украину на части

Мир

Киеву стоит задуматься над перспективой спасения целостности страны от сил на Западе, уже поделивших её на части, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на торжественных мероприятиях в честь Дня Победы в Минске.

Лукашенко заявил, что на Западе уже поделили Украину на части

"Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства. Там уже поделили Украину на части. Там уже думают, какой кусок оторвать себе", — цитирует главу Белоруссии его пресс-служба.

Ранее в интервью The Associated Press Лукашенко заявил о желании Польши получить Западную Украину и не исключил возможности противостояния Киева, Москвы и Минска Варшаве в связи с её намерениями.

"В Польше отдельные деятели и политики точат шашки и сабли и видят Западную Украину в составе Польши… Поэтому я не исключаю, что нам, трем славянским народам, в том числе украинцам, придется защищать целостность Украины", — сказал президент Белоруссии.

В Кремле также заявили о возможной угрозе целостности Украины со стороны Польши.

"Для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза", — заявил журналистам в минувшую пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Согласно сведениям СВР, Польша планирует взять под контроль западную часть Украины, введя туда войска в качестве миротворческого контингента.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы александр лукашенко
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