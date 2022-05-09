Киеву стоит задуматься над перспективой спасения целостности страны от сил на Западе, уже поделивших её на части, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на торжественных мероприятиях в честь Дня Победы в Минске.
"Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства. Там уже поделили Украину на части. Там уже думают, какой кусок оторвать себе", — цитирует главу Белоруссии его пресс-служба.
Ранее в интервью The Associated Press Лукашенко заявил о желании Польши получить Западную Украину и не исключил возможности противостояния Киева, Москвы и Минска Варшаве в связи с её намерениями.
"В Польше отдельные деятели и политики точат шашки и сабли и видят Западную Украину в составе Польши… Поэтому я не исключаю, что нам, трем славянским народам, в том числе украинцам, придется защищать целостность Украины", — сказал президент Белоруссии.
В Кремле также заявили о возможной угрозе целостности Украины со стороны Польши.
"Для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза", — заявил журналистам в минувшую пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Согласно сведениям СВР, Польша планирует взять под контроль западную часть Украины, введя туда войска в качестве миротворческого контингента.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.