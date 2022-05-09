Луганск организовал выставку захваченной у ВСУ военной техники

В Луганске в честь Дня Победы организована выставка трофейной украинской военной техники. В частности на ней представлено вооружение британского производства, сообщает пресс-служба города.

"Жители и гости могут ознакомиться с экспозициями трофейной техники, захваченной в ходе спецоперации по освобождению ЛНР от киевских силовиков", — говорится в сообщении.

Выставка проходит на площади перед зданием местного академического театра. На ней также представлена военная техника Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России.

Среди захваченного в ходе боёв вооружения выделяется бронемашины "Саксон", "Варта" и другая техника советского, украинского и британского производства.