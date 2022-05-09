Президент Франции Макрон: "Принятие Украины в Евросоюз займёт десятилетия"

Процесс принятия Украины в состав Евросоюза займёт от нескольких лет до десятилетий. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он уточнил, что ускоренная интеграция страны возможна только в случае смягчения требований к кандидату на вступление в ЕС.

"Мы все прекрасно знаем, что процесс займет несколько лет, по правде говоря, даже десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Евросоюз", — сказал Макрон, выступая в Европарламенте.

Киев подал заявку на вступление в Европейский союз в феврале. В апреле Украина получила от Еврокомиссии специальный опросник для начала переговоров об интеграции. Ответы на него Брюссель ожидает в июне.