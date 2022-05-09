Зеленский: "В Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного"

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на фоне противотанковых ежей, пригрозил оставить Россию без Дня Победы.

Владимир Зеленский записал речь, приуроченную ко Дню Победы. Обращение президента Украины записано на Крещатике, заставленном противотанковыми ежами.

Лидер Украины рассказал о победе дедов во Второй мировой войне и заявил, что "совсем скоро в Украине будет два дня победы, а у кого-то не останется ни одного".

Ранее Владимир Зеленский пригрозил, что весь свободный мир напомнит России уроки Второй мировой войны. Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин освободила Украина.