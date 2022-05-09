Мариуполь навсегда возвращён в состав ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Россия здесь навсегда, и вы дома, наконец. Сейчас это территория Донецкой Народной Республики навсегда. Никто у нас этого права не отнимет", — сказал глава ДНР в ходе общения с мариупольцами.
Пушилин сообщил, что сейчас задачей ДНР является возвращение контроля над относящимися к ней в соответствии с конституцией территориями. После этого в республике планируют определяться с её будущим.
"Как только мы выйдем на границы конституционные Донецкой Народной Республики, это границы бывшей Донецкой области, мы будем принимать следующее решение. Но здесь должно быть мнение людей", — подчеркнул глава ДНР.
Он призвал "не забегать вперёд" и заявил, что в настоящее время главными задачами являются освобождение территорий республики от ВСУ и восстановление городов.
"А куда мы смотрим, все мы прекрасно понимаем с 2014 года", — отметил Пушилин.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.