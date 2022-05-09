Посол России в Варшаве оценил самочувствие после нападения: "Царапина"

Посол России в Польше Сергей Андреев не получил серьёзных повреждений и отделался царапинами в результате нападения на кладбище советских воинов в Варшаве. Там дипломата облили красной краской.

"Нужно разобраться. Возможно, какая-то царапина, но ничего серьёзного ни у меня, ни у команды", — рассказал Андреев журналистам.

На российского посла было совершено нападение на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, куда он приехал для возложения венка на День Победы. Там агрессивно настроенные поляки и украинцы облили дипломата красной краской и выкрикивали в его адрес оскорбления.

Также в понедельник вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат. На скульптурах красноармейцев они белой краской написали "Go home" и нанесли надписи нецензурного содержания.