В Варшаве вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры. Они нанесли на монумент нецензурные надписи.
"На изображающие красноармейцев скульптуры неизвестные белой краской нанесли надписи "Go home", а также надписи нецензурного содержания", — говорится в сообщении РИА Новости.
По данным информагентства, на кладбище должно состояться возложение цветов сотрудниками российского посольства. В настоящее время местные коммунальные службы занимаются очисткой скульптур.
Ранее в понедельник агрессивно настроенные поляки и украинцы совершили нападение на посла РФ в Польше Сергея Андреева, который хотел возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Они облили дипломата красной краской и выкрикивали в его адрес оскорбления.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.