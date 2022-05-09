На кладбище советских солдат в Варшаве появились нецензурные надписи

В Варшаве вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры. Они нанесли на монумент нецензурные надписи.

"На изображающие красноармейцев скульптуры неизвестные белой краской нанесли надписи "Go home", а также надписи нецензурного содержания", — говорится в сообщении РИА Новости.

По данным информагентства, на кладбище должно состояться возложение цветов сотрудниками российского посольства. В настоящее время местные коммунальные службы занимаются очисткой скульптур.

Ранее в понедельник агрессивно настроенные поляки и украинцы совершили нападение на посла РФ в Польше Сергея Андреева, который хотел возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Они облили дипломата красной краской и выкрикивали в его адрес оскорбления.