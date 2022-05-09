Лукашенко: Минск должным образом ответит в случае нападения Польши на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск должным образом ответит в случае военной угрозы со стороны Варшавы.

По его словам, Белоруссию настораживает обстановка на западной границе. Как пояснил глава государства, в Польшу и Литву "подтянули" уже порядка 40 тысяч военных. Он подчеркнул: Минск продолжает внимательно следить за ситуацией.

Комментируя информацию о возможном нападении Польши на Белоруссию, Лукашенко отметил, что страна ничего не должна "прозевать".

"Пусть попробуют напасть, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать — пожалуйста", — сказал президент Белоруссии на встрече с журналистами.

Он добавил, что в Минске осознают военную угрозу, исходящую со стороны Североатлантического альянса. При этом Лукашенко напомнил: НАТО не следует забывать о ядерном оружии России, с которой у Белоруссии есть соответствующий договор.