Неприятный сюрприз для Киева: в Рубежное приехал американский политик

Неожиданный и, думается, не очень приятный сюрприз, получил Киев к 9 мая — в город Рубежное (ЛНР) приехал американский политик. Да не абы какой, а кандидат в сенаторы США Джон Паркер.

Увидев происходящее в городе и на линии соприкосновения и пообщавшись с людьми, Паркер убедился в том, что бомбит украинская армия гражданскую инфраструктуру, убивая мирных жителей, потому что, как отметил американский политик, "здесь реально не было никаких военных целей":

"Те миллиарды долларов, которые посылают США на эту войну, на то, чтобы обучить украинских нацистов, могли бы быть потрачены на социальные нужды в самих США", — констатировал кандидат в сенаторы.

Паркер признал: США "в этом кризисе" — источник зла. Он поблагодарил русских солдат за то, что они делают в Донбассе и за то, что "бросили вызов американской военщине".

В Народной милиции ЛНР сообщили, что Джон Паркер ещё на какое-то время останется в Рубежном. Вероятно, он хочет своими глазами увидеть, как будет уничтожен образовывающийся прямо сейчас новый "Северодонецкий" котел.