В МИД РФ сочли беззаконием идею Борреля отдать замороженные активы страны Киеву

Предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля использовать замороженные российские активы для восстановления Украины является "полным беззаконием", считает замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Аппетит во время еды у них приходит, это полное беззаконие, разрушение самой основы международных отношений", — заявил российский дипломат, комментируя РИА Новости заявление Борреля.

По мнению Грушко, реализация инициативы главы дипломатии ЕС подорвёт доверие к Западу. Кроме того, это будет ударом по современной финансовой системе.

"Это закон джунглей", — подчеркнул замминистра.

Ранее Боррель в ходе интервью Financial Times заяви, что ЕС стоит рассмотреть возможность изъятия замороженных российских активов для последующего направления этих средств на восстановление Украины.

Дипломат напомнил об изъятии Соединёнными Штатами активов афганского центобанка, которые впоследствии планируется направить на компенсации жертвам терроризма и гуманитарную поддержку страны. По мнению Борреля, так же можно поступить с российскими активами.