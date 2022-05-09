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Автор Инна Винникова

Rebelión: американские эксперты прогнозируют как минимум вторую холодную войну

Мир

Запад рискует стать виновником уничтожения глобальной цивилизации. К такому мнению пришли эксперты Арам Агаронян из Уругвая и Альваро Верси Ранхель из Венесуэлы, статью публикует испанская газета Rebelión.

Rebelión: американские эксперты прогнозируют как минимум вторую холодную войну

Авторы предрекают нашей планете как минимум вторую Холодную войну, как максимум — ядерную. Запад борется за "демократические ценности", которые якобы должны господствовать во всём мире. Если сценарий экспертов станет реальностью, то всё человечество будет уничтожено, пишет Rebelión.

США уже ведут войну против России, считают латиноамериканские эксперты. Но делает это Вашингтон руками ультраправых элементов, которые могут влиять на власти Киева, их поддерживает Пентагон, разведка США, американское правительство и страны НАТО.

Америка уже начала наступление на страны, которые ей не подчиняются, пишут авторы статьи. Ограничиваться враждой к Москве Вашингтон не станет, следующими могут стать Пекин и все, кто будет на его стороне. Эксперты уверены, что США такими действиями наносят ущерб и себе, ведь весь мир уже начал относиться с недоверием к американскому доллару, что в итоге может привести к краху гегемонии Соединённых Штатов.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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