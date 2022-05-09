МИД России надеется на продолжение контактов с Южной Осетией: "Всё будет хорошо"

Москва надеется, что после победы на президентских выборах в Южной Осетии Алана Гаглоева между странами сохранится преемственность. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Рассчитываем, что всё будет хорошо, в том числе на преемственность", — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.

Второй тур выборов главы Южной Осетии состоялся накануне. После подсчёта 85% бюллетеней лидирует Гаглоев с результатом 53,6%. Он опережает действующего президента Анатолия Бибилова, который уже признал поражение на выборах.